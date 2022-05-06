Ощадбанк возобновил карточное кредитование: кто и сколько сможет взять взаймы

Государственный Ощадбанк с целью финансовой поддержки украинцев с 1 мая возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в банке заработную плату или пенсию. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен сроком 60 месяцев. При этом справку о доходах банк не требует.

При расчетах картой в торгово-сервисной сети и в интернете по-прежнему действует грейс-период: до 92 дней льготный период на выбранную категорию покупок и до 62 дней на другие категории покупок под 0,001% годовых.

Отметим, что Ощадбанк ранее отменил возможность установления новых кредитных лимитов, но не изменял размеры ранее установленных. Так поступили после начала войны и другие крупные государственные финучреждения — ПриватБанк и Укргазбанк, равно как и частные банки.

Кроме того, Ощадбанк остановил до 1 июня начисление процентов по карточным кредитам. При этом он не прекращал с начала войны кредитование под залог депозитов: такие операции производятся на стандартных условиях.

Напомним также, что этот банк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей кредитует аграриев для проведения ими посевной кампании 2022 года под 0% на период военного положения.

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