Банки в Украине массово отказались от расширения и установки клиентам кредитных лимитов

На сегодняшний день клиенты государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка могут пользоваться только теми кредитными лимитами, которые были установлены до войны. Ни утверждать новые лимиты, если их раньше не было, ни повышать старые на время военного положения им не будут.

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То же касается и Альфа Банка.

"Мы временно ограничили кредитные лимиты для физических лиц. Сумму, на которую произошло уменьшение, клиенты могут увидеть в истории сделок в приложении Sense SuperApp. Возможность увеличить кредитный лимит мы приостановили", – сказали нам в банке.

В ПУМБ, например, установили для всех физлиц кредитный лимит максимум 5 тыс. грн. В виртуальном monobank также нам сообщили, что лимиты не открывают и не дают клиентам возможность повышать старые. В Юнекс Банке тоже лимиты не сокращали, оставив старые.

Еще 28 февраля в Верховной Раде призвали банки увеличивать по необходимости кредитные лимиты для граждан. Об этом сообщалось в письме парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Но это были только рекомендации, которые финучреждения ни к чему не принуждают.

Впрочем, банки можно понять. Они экономят расходы на клиентах, пытаясь пережить военный период с наименьшими затратами.

Подробнее об обслуживании клиентами кредитов читайте в нашем материале: "Украинцы обслуживают только треть розничных кредитов: как банки обращаются с должниками и кредитными лимитами".