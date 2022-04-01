Украинцы обслуживают только треть розничных кредитов: как банки обращаются с должниками и кредитными лимитами

В условиях войны банки отмечают значительное снижение способности граждан обслуживать оформленные в мирное время кредиты. И дело не в том, что платежная дисциплина банковских должников ухудшилась, это объективный процесс.

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По данным ООН, более 4 млн. человек были вынуждены выехать за пределы Украины, а еще около 6 млн человек стали внутренними переселенцами, скрываясь от боевых действий. В результате приоритеты людей и стандартная структура ежемесячных расходов заурядной семьи существенно изменились.

Люди по объективным причинам теряют работу или испытывают уменьшение доходов. И поэтому не могут по-прежнему платить проценты и гасить тело кредита. А долги перед банками остаются большими.

По данным НБУ, на 28 февраля 2022 года население имело перед банковской системой долгов по потребительским кредитам на 226,404 млрд грн (из них 124,567 млрд грн – кредиты до 1 года). Этот показатель за февраль увеличился более чем на 5 млрд. грн. (с 221,1 млрд. грн. в январе).

Указанный прирост кредитного портфеля состоялся как раз на средства кредитов на срок до 1 года, объем которых в январе составлял 119,64 млрд грн. По кредитам сроком более 5 лет или сроком от 1 до 5 лет изменений по объему кредитного портфеля практически не произошло.

Как отметил в комментарии Delo.ua заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин, государство, конечно, принимает меры, чтобы оказать гражданам финансовую помощь, но влияние "военных" факторов на платежеспособность заемщиков очень существенно.

Каникулы или свободный график

"Важно отметить, что де-юре в банковском секторе просрочки пока вообще нет, ведь Нацбанк разрешил банкам в период действия военного положения не учитывать неуплату кредитов как просрочки", – напоминает Алексей Карчажкин.

По его словам, каждый банк по-своему регулирует отношения с заемщиками, которые столкнулись с трудностями: одни предлагают клиентам кредитные каникулы, другие – свободный график погашения.

"Мы, например, автоматически ввели для всех заемщиков кредитные каникулы: просим по мере возможностей вносить платежи, но не требуем этого. При этом никакие санкции за неуплату тела кредита и процентов к клиентам не применяем", – говорит банкир.

Если говорить о фактических цифрах, то по оценкам опрошенных редакцией Delo.ua банкиров в среднем около 30-40% кредитов в структуре розничного кредитного портфеля продолжают обслуживаться. В нынешних условиях это можно считать хорошим результатом.

Новых кредитов нет

На сегодняшний день банки прекратили выдачу физлицам новых кредитов. Заемщики имеют доступ только к кредитным лимитам по картам. более того, часто эти лимиты понижены по сравнению с довоенным уровнем, хотя это нельзя назвать всеобщей практикой.

В то же время, значительно сократилось не только предложение кредитов, но и спрос на них у населения. Потребление сейчас сконцентрировано на самом необходимом: еда, средства гигиены, базовая одежда и лекарства. Все эти сегменты находятся в основном вне зоны спроса на кредиты.

"При этом в сегменте товаров длительного использования отмечается очень существенное падение спроса", - добавляет Карчажкин.

В общем, ситуация на кредитном рынке выглядит неожиданно положительной. Заемщики, которые имеют возможность платить по кредиту, продолжают это делать, а кредиторы в большинстве своем охотно идут на гибкие графики и кредитные каникулы.

"При этом я не слышал о кейсах, если бы банки применяли сколько-нибудь жесткий коллекшн к клиентам", – признается эксперт.

Достигли лимита

28 февраля Верховная Рада призвала банки увеличивать по необходимости кредитные лимиты для граждан. Об этом сообщается в письме парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Но это были только рекомендации, которые финансовые учреждения ни к чему не принуждают. мы выяснили, приняли ли эти рекомендации во внимание.

Клиенты ПриватБанка сегодня могут пользоваться только лимитами, которые были установлены до войны. В Привате не будут ни устанавливать новые лимиты, ни их повышать. Так же работают государственные Сбербанк и Укргазбанк .

В Альфа Банке решили ограничить кредитные лимиты клиентов.

"Мы временно ограничили кредитные лимиты для физических лиц. Сумму, на которую произошло уменьшение, клиенты могут увидеть в истории сделок в приложении Sense SuperApp. Возможность увеличить кредитный лимит мы приостановили", – сказали нам в банке.

В ПУМБ в свою очередь решили установить для всех физлиц кредитный лимит максимум 5 тыс. грн. А вот в популярном у населения виртуальном monobank нам сообщили, что новые кредитные лимиты временно не открывают и не дают клиентам возможность повышать старые. В Юнекс Банке тоже лимиты не сокращали, оставив старые без повышения.

Впрочем, учреждения можно понять. Банки экономят расходы на клиентах, пытаясь пережить военный период с наименьшими затратами.