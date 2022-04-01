Українці обслуговують лише третину роздрібних кредитів: як банки поводяться з боржниками та кредитними лімітами

В умовах війни банки відмічають значне зниження здатності громадян обслуговувати оформлені за мирного часу кредити. І справа не у тому, що платіжна дисципліна банківських боржників погіршилася, це - об'єктивний процес.

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За даними ООН понад 4 млн. осіб були вимушені виїхати за межі України, а ще біля 6 млн. осіб стали внутрішніми переселенцями, ховаючись від бойових дій. В результаті пріоритети людей та стандартна структура щомісячних витрат пересічної сім'ї суттєво змінилися.

Люди з об'єктивних причин втрачають роботу або відчувають зменшення доходів. І через це не можуть як і раніше сплачувати проценти та гасити тіло кредиту. А борги перед банками лишаються великими.

За даними НБУ, на 28 лютого 2022 року населення мало перед банківською системою боргів по споживчих кредитах на 226,404 млрд грн (з них 124,567 млрд грн – кредити до 1 року). Цей показник за лютий збільшився більш ніж на 5 млрд грн (з 221,1 млрд грн у січні).

Зазначений приріст кредитного портфелю відбувся якраз коштом кредитів на строк до 1 року, об’єм яких у січні складав 119,64 млрд грн. По кредитах на строк понад 5 років чи на термін від 1 до 5 років змін за обсягом кредитного портфелю практично не відбулося.

Як зазначив у коментарі Delo.ua заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін, держава, звичайно, вживає заходів, щоб надати громадянам фінансову допомогу, але вплив "воєнних" факторів на платоспроможність позичальників дуже суттєвий.

Канікули чи вільний графік

"Важливо відзначити, що де-юре у банківському секторі прострочки наразі взагалі немає, адже Нацбанк дозволив банкам у період дії воєнного стану не враховувати несплату за кредитами як прострочення", – нагадує Олексій Карчажкін.

За його словами, кожен банк по своєму врегульовує відносини з позичальниками, які зіштовхнулися з труднощами: одні пропонують клієнтам кредитні канікули, інші – вільний графік погашення.

"Ми, наприклад, автоматично запровадили для усіх позичальників кредитні канікули: просимо у міру можливостей вносити платежі, але не вимагаємо цього. При цьому жодних санкцій за несплату тіла кредиту та відсотків до клієнтів не застосовуємо", – каже банкір.

Якщо говорити про фактичні цифри, то за оцінками опитаних редакцією Delo.ua банкірів в середньому близько 30-40% кредитів у структурі роздрібного кредитного портфелю продовжують обслуговуватися. У нинішніх умовах це можна вважати хорошим результатом.

Нових кредитів немає

На сьогоднішній день банки припинили видачу фізособам нових кредитів. Позичальники зараз мають доступ лише до кредитних лімітів за картками. більше того, часто ці ліміти знижені у порівнянні з довоєнним рівнем, хоча це не можна назвати загальною практикою.

У той же час значно скоротилася не тільки пропозиція кредитів, а й попит на них у населення. Споживання зараз сконцентроване на найнеобхіднішому: їжа, засоби гігієни, базовий одяг та ліки. Всі ці сегменти знаходяться здебільшого поза зоною попиту на кредити.

"При цьому у сегменті товарів тривалого користування відзначається дуже суттєве падіння попиту", – додає Карчажкін.

Загалом ситуація на кредитному ринку виглядає несподівано позитивною. Позичальники, які мають можливість платити за кредитом, продовжують це робити, а кредитори у своїй більшості охоче йдуть на гнучкі графіки та кредитні канікули.

"При цьому я не чув про кейси, коли б банки застосовували скільки-небудь жорсткий колекшн до клієнтів", – зізнається експерт.

Досягли ліміту

28 лютого Верховна Рада закликала банки збільшувати у разі потреби кредитні ліміти для громадян. Про це повідомляється у листі парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Але це були лише рекомендації, які фінансові установи ні до чого не примушують. ми з'ясували, чи взяли ці рекомендації до уваги.

Клієнти ПриватБанку сьогодні можуть користуватись лише тими лімітами, які були встановлені до війни. У "Приваті" не будуть ні встановлювати нові ліміти, ні їх підвищувати. Так само працюють державні Ощадбанк та Укргазбанк.

У Альфа Банку вирішили обмежити кредитні ліміти клієнтів.

"Ми тимчасово обмежили кредитні ліміти для фізичних осіб. Суму, на яку відбулось зменшення, клієнти можуть побачити в історії операцій в додатку Sense SuperApp. Можливість збільшити кредитний ліміт ми призупинили", – сказали нам у банку.

У ПУМБ у свою чергу вирішили встановити для всіх фізосіб кредитний ліміт максимум у 5 тис. грн. А от у популярному серед населення віртуальному monobank нам повідомили, що нові кредитні ліміти тимчасово не відкривають і не дають клієнтам можливість підвищувати старі. В Юнекс Банку теж ліміти не скорочували, лишивши старі без підвищення.

Втім, установи можна зрозуміти. Банки економлять витрати на клієнтах, намагаючись пережити воєнний період з якомога найменшими витратами.