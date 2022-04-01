Банки в Україні масово відмовились від розширення і встановлення клієнтам кредитних лімітів

На сьогоднішній день клієнти державних ПриватБанку, Ощадбанку і Укргазбанку можуть користуватись лише тими кредитними лімітами, які були встановлені до війни. Ні затверджувати нові ліміти, якщо їх раніше не було, ні підвищувати старі на час воєнного стану їм не будуть.

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Те ж саме стосується і Альфа Банку.

"Ми тимчасово обмежили кредитні ліміти для фізичних осіб. Суму, на яку відбулось зменшення, клієнти можуть побачити в історії операцій в додатку Sense SuperApp. Можливість збільшити кредитний ліміт ми призупинили", – сказали нам у банку.

У ПУМБ, приміром, встановили для всіх фізосіб кредитний ліміт максимум у 5 тис. грн. У віртуальному monobank так само нам повідомили, що ліміти не відкривають і не дають клієнтам можливість підвищувати старі. В Юнекс Банку теж ліміти не скорочували, лишивши старі.

Ще 28 лютого у Верховній Раді закликали банки збільшувати у разі потреби кредитні ліміти для громадян. Про це повідомлялось у листі парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Але це були лише рекомендації, які фінустанови ні до чого не примушують.

Втім, банки можна зрозуміти. Вони економлять витрати на клієнтах, намагаючись пережити воєнний період з якомога найменшими витратами.

Детальніше про обслуговування клієнтами кредитів читайте у нашому матеріалі: "Українці обслуговують лише третину роздрібних кредитів: як банки поводяться з боржниками та кредитними лімітами".