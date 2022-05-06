Ощадбанк відновив карткове кредитування: хто і скільки зможе взяти в борг

Державний Ощадбанк задля фінансової підтримки українців з 1 травня поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в банку заробітну плату або пенсію. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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Кредитна лінія встановлюється за бажанням клієнта в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців. При цьому довідку про доходи банк не вимагає.

При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та у інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних.

Зазначимо, що Ощадбанк раніше скасував можливість встановлення нових кредитних лімітів, але не змінював розміри раніше встановлених. Так вчинили після початку війни й інші великі державні фінустанови — ПриватБанк та Укргазбанк, власне, як і приватні банки.

Крім того, Ощадбанк зупинив до 1 червня нарахування відсотків на карткові кредити. При цьому він з початку війни не припиняв кредитування під заставу депозитів: такі операції здійснюються на стандартних умовах.

Нагадаємо також, що цей банк в рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників кредитує аграріїв для проведення ними посівної кампанії 2022 року під 0% на період воєнного стану.

Джерело фото: ua.depositphotos.com