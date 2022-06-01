Ощадбанк відновив безвідсоткову розстрочку: в яких магазинах можна закупитися в кредит

Ощадбанк з 1 червня дозволив купляти товари у розстрочку під 0,001% річних власникам кредитних карток "Моя кредитка" та MORE. Як ідеться у повідомленні держбанку, така можливість діє у партнерських мережах Comfy, "Ельдорадо", "Алло", "МобіЖук", Tefal та "Золотий вік".

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"Попит на кредити сприяє відновленню кредитування загалом по ринку. Клієнтів, що готові кредитуватись та повертати кредити, доволі багато. У травні ми відновили роботу з партнерами і розпочали поетапне відновлення кредитування – як споживчого, так і карткового", – зазначив директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку Володимир Москаленко.

Оформити розстрочку можна одразу на POS-терміналі в магазині при придбанні товару на суму в чеку від 1500 грн. Максимальна сума кредиту – 100 тисяч гривень, але не більше встановленого ліміту по картці. Строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.

Для зручності клієнтів банк пропонує кілька способів онлайн- або офлайн-погашення розстрочки: поповнення картки будь-яким зручним способом, у тому числі через додаток "Мобільний Ощад", через термінали самообслуговування або в касах відділень.

Нагадаємо, що з травня Ощадбанк поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують у ньому заробітну плату або пенсію. Раніше фінустанова зупиняла до 1 червня нарахування відсотків на карткові кредити.

Зазначимо також, що тиждень тому про відновлення програм розстрочки, які були зупинені з початком війни, оголосив і найбільший український банк - ПриватБанк, що також належить державі.

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