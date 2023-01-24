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У "Дії" спрощують отримання держдопомоги для сімей з дітьми
У застосунку “Дія” створили нову зручну послугу для сімей з дітьми — подати заяву на допомогу можна буде онлайн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Отримати допомогу від держави сім‘ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі Дія. Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов — у минулому", - зазначив Федоров.
За його словами, послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також отримати допомогу зможуть люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, одинокі матері або батькі, які не перебувають у шлюбі.
"Зараз збираємо тестувальників. Долучайтеся до бета-тесту ,там побачите всі умови. Продовжуємо цифровізувати сферу соціальних послуг", - підкреслив Федоров.
Долучитися до бета-тесту послуги можна за посиланням
Зазначимо, на порталі "Дія" з'явився новий розділ – "Дія. Безбар'єрність". Там зібрали усю необхідну інформацію про держпослуги, що, "спростить взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги в різні моменти життя".