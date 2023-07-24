Пассажиры "Укрзализныци" смогут получать кэшбек за поездки с Uber: как воспользоваться услугой

"Укрзализныця" и Uber запустили новую услугу. Теперь можно будет синхронизировать поездки по железной дороге с Uber Travel и получить 10% кэшбека из поездок, совершенных до или от железнодорожных вокзалов в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Просто покупайте билеты в приложении "Укрзализныци" или на сайте и получайте уведомления от Uber с напоминанием о своевременном выезде на вокзал. Приложение автоматически будет включать вашу поездку поездом в Uber Travel и будет предлагать заказать соответствующую поездку заранее", - говорится в сообщении.

Как настроить опцию:

активируйте в приложении Uber услугу Uber Travel: откройте приложение и нажмите кнопку "Travel" в главном меню; войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft; предоставьте Uber разрешение на доступ к вашим бронированиям в приложении; покупайте билеты в приложении "Укрзализныци"; убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber; теперь вы можете заказать поездку заранее: авто будет ждать вас в выбранном месте в выбранное время.

"За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%, который можно потратить на другие поездки Uber в любом городе Украины, где работает сервис заказа поездок", – добавили в компании.

Напомним, что недавно УЗ объявила, что добавила в мобильное приложение по покупке билетов предложение пассажирам удобных пересадок между под поездами на выбранном маршруте, а также между разными местами в одном поезде.