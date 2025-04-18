Нові магазини на вокзалах: "Укрзалізниця" очікує 8,4 млн грн доходу від оренди приміщень

"Укрзалізниця" продовжує здавати в оренду комерційні площі на вокзалах через систему електронних аукціонів Prozorro.Продажі. За підсумками останніх торгів компанія очікує отримати щонайменше 8,4 млн грн протягом усього періоду оренди.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Про аукціони УЗ

Зазначається, що на залізничних вокзалах незабаром з’являться нові торгові точки — серед них магазин мобільних телефонів та аксесуарів, а також продуктові крамниці.

"Укрзалізниця" провела чергову хвилю аукціонів у системі Prozorro.Продажі, запропонувавши бізнесу оренду комерційних площ у вокзальних приміщеннях.

На Центральному вокзалі Києва, з правого боку від ескалатора, незабаром з’явиться нова точка продажу мобільних телефонів та аксесуарів. Завдяки активній конкуренції між трьома учасниками аукціону, орендна ставка зросла майже вдвічі — до 200 тисяч гривень.

У межах інших аукціонів визначено переможців, які облаштують перукарні на вокзалах в Івано-Франківську та Чернігові. Крім того, нові крамниці з продовольчими й непродовольчими товарами з’являться на станції в Кривому Розі, а торгові точки з продуктами — у Ніжині та Коростені.

Переможці торгів матимуть право на укладення договору оренди терміном на майже 3 роки з правом пролонгації.

"Укрзалізниця" планує отримати від оренди зазначених площ в продовж всього терміну щонайменше 8,4 млн грн.

Про управління активами УЗ

Нагадаємо, у жовтні 2024 року "Укрзалізниця" отримала дозвіл самостійно здавати майно в оренду на конкурентних умовах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

"Укрзалізниця" виставила на продаж у системі "Prozorro.Продажі" право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Зокрема, на торги було виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі.

Додамо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн — без погодження з урядом.