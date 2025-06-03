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В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)
В ночь на 3 июня российская армия нанесла удары беспилотниками по территории сортировочного терминала "Новой почты" в пригороде Харькова.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
"В результате атаки врага "шахедами" разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" на Харьковщине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из работников не пострадал. Пожар ликвидирован.
"Новая почта" связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки по компенсации.
Как сообщили в ГСЧС Харьковщины, ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар.
Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.
Напомним, в ночь на 30 мая в результате атаки вражеских дронов-камикадзе по Измаилу в Одесской области были разрушены депо и отделение "Новой почты".