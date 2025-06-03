Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,55

47,36

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)

В результате атаки врага «шахедами» разрушена часть сортировочного терминала Новой почты в Харьковской области
В результате атаки врага «шахедами» разрушена часть сортировочного терминала Новой почты в Харьковской области

В ночь на 3 июня российская армия нанесла удары беспилотниками по территории сортировочного терминала "Новой почты" в пригороде Харькова.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате атаки врага "шахедами" разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из работников не пострадал. Пожар ликвидирован.

"Новая почта" связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки по компенсации.

Фото 2 — В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)
Фото 3 — В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)
Фото 4 — В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)
Фото 5 — В Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты" (ФОТО)

Как сообщили в ГСЧС Харьковщины, ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар.

Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

Напомним, в ночь на 30 мая в результате атаки вражеских дронов-камикадзе по Измаилу в Одесской области были разрушены депо и отделение "Новой почты".

Автор:
Светлана Манько