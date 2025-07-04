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Росіяни пошкодили консульство Польщі у Києві: посол закликав Трампа до дій

консульство
Фото: x.com/sikorskiradek

У Києві внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 4 липня постраждало чимало обʼєктів. Серед них — консульський відділ посольства Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві", - наголосив дипломат.

Він звернувся до президента США Дональда Трампа.

«Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора», — закликав Сікорський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "не досяг жодного прогресу" щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та запевнив, що США  продовжують постачати озброєння Україні, однак при цьому повинні переконатися, що їхні власні запаси залишаються достатніми.

Атака на Київ 4 липня

Нагадаємо, російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 23 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

Загалом наслідки атаки РФ зафіксували на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці, є значні пошкодження житлових будинків.

Також пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

 Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень, а також сортувальне депо "Нової пошти".

Автор:
Світлана Манько