Диалог в Ватикане: Зеленский обсудил с Папой Римским мирные инициативы и гуманитарные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную встречу с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, во время которой обсудили вопросы прекращения российской агрессии, возвращения похищенных детей, гуманитарную поддержку и перспективы проведения мирной встречи лидеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса президента.

Встреча в Ватикане

Владимир Зеленский провел содержательную встречу с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. В центре разговора — пути достижения справедливого и продолжительного мира, гуманитарная поддержка пострадавших от войны украинцев, а также международные инициативы, направленные на прекращение российской агрессии.

Президент подтвердил готовность Украины к проведению мирных переговоров на уровне мировых лидеров в Ватикане, подчеркнув, что такое предложение остается открытым. Пока только Россия последовательно отказывается от участия в подобных диалогах, как и от других мирных инициатив. Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего усиления глобальной солидарности для того, чтобы дипломатические инструменты могли дать результат.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу украинских детей, принудительно вывезенных в Россию. Глава государства поблагодарил Папу за его усилия в поддержке детей, в частности, за помощь в возвращении из российского плена и организацию реабилитации и отдыха украинских детей в Италии. Стороны обсудили дальнейшие возможности сотрудничества Ватикана в этой гуманитарной сфере.

Президент также рассказал Папе Римскому об особом уважении, которое имеет украинское общество митрополиту Андрею Шептицкому — духовному лидеру, который во время Второй мировой войны спасал евреев и защищал христианские ценности. Была высказана надежда, что вклад митрополита получит должное признание на международном уровне.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV с визитом в Украину.

Напомним, Папа римский Лев XIV выступил с предложением провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане.