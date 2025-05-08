Папой Римским избран американский кардинал Роберт Превост

8 мая в Ватикане завершился Конклав, избравший нового понтифика Католической Церкви. 267-м Папой Римским стал 69-летний американский кардинал Роберт Превост. Он принял имя Лева XIV.

Об этом пишет Reuters.

Это первый случай, когда Папа будет носить такое имя за последние более 120 лет и впервые в истории Католической Церкви этот титул получил гражданин США.

"(Папой избран – ред.) Высокопресвященного и преподобного господина, владыку Роберта Френсиса, кардинала Святой Римской Церкви Превоста, взявшего себе имя Лев XIV", — провозгласил из центральной лоджии базилики Святого Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.

Что о нем известно

Кардинал Превост – уроженец Чикаго, который значительную часть своей жизни посвятил миссионерской деятельности в Перу. В 2015-2023 годах он служил епископом в Чиклайо на северо-западе страны. В 2023 году Папа Франциск назначил его руководителем Дикастерии по делам епископов – важного ведомства Ватикана, ответственного за отбор кандидатов в епископы по всему миру. В том же году Превост был рукоположен в кардиналы.

Несмотря на высокие должности, Роберт Превост оставался относительно малоизвестным широкой публике. Он редко давал интервью и отличался спокойной манерой ведения дел. В то же время, коллеги ценили его за верность курсу Папы Франциска, особенно в вопросах социальной справедливости.

Во время пресс-конференции в 2023 году Превост заявлял, что задачей Церкви является «расширять палатку и давать всем почувствовать себя желанными внутри». Его избрание на Апостольский престол многие воспринимают как сигнал продолжения курса Франциска — постепенного реформирования и открытости.

Как отмечают эксперты, новый понтифик не намерен радикально менять политику своего предшественника.

"Это не как правительство США, где новый президент сменяет весь кабинет", — прокомментировал преподобный Томас Риз, аналитик Religion News Service.

На это избрание отреагировал и президент США Дональд Трамп.

"Приветствую кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был назначен Папой Римским. Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!" - написал он.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля на 88-м году жизни.