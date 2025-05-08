Папою Римським обрано американського кардинала Роберта Превоста

8 травня у Ватикані завершився Конклав, який обрав нового понтифіка Католицької Церкви. 267-м Папою Римським став 69-річний американський кардинал Роберт Превост. Він прийняв ім’я Лев XIV.

Про це пише Reuters.

Це перший випадок, коли Папа носитиме таке ім’я за останні понад 120 років і вперше в історії Католицької Церкви цей титул отримав громадянин США.

"(Папою обрано – ред.) Високопресвященного й преподобного пана, владику Роберта Френсіса, кардинала Святої Римської Церкви Превоста, який узяв собі імʼя Лев XIV", - проголосив з центральної лоджії базиліки Святого Петра кардинал-протодиякон Домінік Мамберті.

Що про нього відомо

Кардинал Превост — уродженець Чикаго, який значну частину свого життя присвятив місіонерській діяльності в Перу. У 2015–2023 роках він служив єпископом у місті Чіклайо на північному заході країни. У 2023 році Папа Франциск призначив його керівником Дикастерії у справах єпископів — важливого відомства Ватикану, відповідального за відбір кандидатів у єпископи по всьому світу. Того ж року Превост був висвячений у кардинали.

Попри високі посади, Роберт Превост залишався відносно маловідомим широкій публіці. Він рідко давав інтерв’ю і відзначався спокійною манерою ведення справ. Водночас колеги цінували його за вірність курсу Папи Франциска, особливо у питаннях соціальної справедливості.

Під час пресконференції у 2023 році Превост заявляв, що завданням Церкви є «розширювати намет і давати всім відчути себе бажаними всередині». Його обрання на Апостольський престол багато хто сприймає як сигнал продовження курсу Франциска — поступового реформування та відкритості.

Як зазначають експерти, новий понтифік не планує радикально змінювати політику свого попередника.

"Це не як уряд США, де новий президент змінює весь кабінет", — прокоментував преподобний Томас Різ, аналітик Religion News Service.

На це обрання відреагував і президент США Дональд Трамп.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево, якого щойно було призначено Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент!", - написав він.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня на 88-му році життя.