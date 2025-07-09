Діалог у Ватикані: Зеленський обговорив з Папою Римським мирні ініціативи та гуманітарні питання

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну зустріч із Папою Римським Левом XIV у Ватикані, під час якої обговорили питання припинення російської агресії, повернення викрадених українських дітей, гуманітарну підтримку та перспективи проведення мирної зустрічі лідерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента.

Зустріч у Ватикані

Володимир Зеленський провів змістовну зустріч із Папою Римським Левом XIV у Ватикані. У центрі розмови — шляхи досягнення справедливого та тривалого миру, гуманітарна підтримка постраждалих від війни українців, а також міжнародні ініціативи, спрямовані на припинення російської агресії.

Президент підтвердив готовність України до проведення мирних переговорів на рівні світових лідерів у Ватикані, підкресливши, що така пропозиція залишається відкритою. Наразі лише Росія послідовно відмовляється від участі в подібних діалогах, як і від інших мирних ініціатив. Зеленський наголосив на необхідності подальшого посилення глобальної солідарності задля того, щоб дипломатичні інструменти могли дати результат.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню українських дітей, примусово вивезених до Росії. Глава держави подякував Папі за його зусилля у підтримці дітей, зокрема за допомогу у поверненні з російського полону та організацію реабілітації й відпочинку українських дітей в Італії. Сторони обговорили подальші можливості співпраці Ватикану в цій гуманітарній сфері.

Президент також розповів Папі Римському про особливу повагу, яку має українське суспільство до митрополита Андрея Шептицького — духовного лідера, який під час Другої світової війни рятував євреїв і захищав християнські цінності. Було висловлено сподівання, що внесок митрополита отримає належне визнання на міжнародному рівні.

Крім того, Володимир Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV з візитом до України.

Нагадаємо, Папа римський Лев XIV виступив із пропозицією провести наступний раунд переговорів між Україною та Росією у Ватикані. Це стало відповіддю на неуспішні переговори, які 16 травня відбувалися у Стамбулі, і які Ватикан вважає малоефективними для досягнення миру.