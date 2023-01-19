Мера пресечения для экс-председателя "Нафтогаза" Коболева: прокурор просит арест или залог в 365 млн грн

Высший антикоррупционный суд 19 января начал заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву, обвиняемому в присвоении более 229 млн грн. Прокурор просит применить к подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей или установления залога в 365 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство НАБУ согласовано прокурором САП о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесению залога в размере 365 млн грн", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл США) за экстраординарные достижения.

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии за Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что он более семи лет возглавлял "Нафтогаз Украины" (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения выступили совместно Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.