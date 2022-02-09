Было очевидно, что должность главы "Нафтогаза" повлечет за собой судебные разбирательства, — Коболев

Обыски ГБР у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева были связаны с расследованием хищения газа на 2,2 млрд грн, но сам экс-руководитель компании в интервью Forbes заявил, что причиной была попытка переложить ответственность за провалы в работе.

Коболев высказал предположение, что это дело не будут доводить до суда.

"Я связываю попытки преследования, обысков и запугивания исключительно с желанием создать дымовую завесу, переложить ответственность за провалы в "Нафтогазе" после моего увольнения на предшественников", — сказал Коболев.

Он также заявил, что компания давно превращается в банкрота и снова просит деньги из госбюджета.

"Давайте подождем финансовых результатов за весь 2021 год и сравним с 2020-м. Особенно в части главного показателя эффективности работы госкомпании – денежных расчетов с бюджетом и другими госкомпаниями. Тогда и станет ясно – "Нафтогаз" наполняет госбюджет или проедает его", — прокомментировал бывший топ-чиновник информацию о том, что в третьем квартале 2021 года компания показала прибыль в 2,5 миллиарда гривен.

Коболев также раскритиковал новый контракт "Нафтогаза" с облгазами бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"В октябре 2021 года уже по новому контракту газсбыты группы Фирташа отобрали на 140 млн кубометров газа больше, чем было заложено в контракте, подписанном при мне", — сказал Коболев.

Напомним, 1 февраля 2022 года ГБР провело обыски у Коболева по делу о незаконном отчуждении в 2020 году 305 млн кубометров газа на 2,2 млрд грн. При этом акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения отчужденного в 2020 году природного газа.

Коболев возглавлял "Нафтогаз" более семи лет, с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года, и был уволен. США косвенно раскритиковали это увольнение, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.