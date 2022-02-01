В "Укртрансгазе" и у Константина Жеваго прокомментировали обыски, проведенные ГБР у Коболева

Государственное бюро расследований во вторник, 1 февраля, провело обыски у бывшего главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, а также в "Укртрансгазе". Пресс-служба этого ведомства прокомментировала ситуацию.

"АО "Укртрансгаз" подтверждает информацию, что в помещении Общества прошли обыски, инициированные Государственным бюро расследований. ГБР изучает обстоятельства выполнения решения суда по делу № 17/32 по иску ПАО "Укрэнергосбыт" к "Укртрансгазу". Решения, которое вступило в законную силу и подлежало обязательному исполнению. По истцу и его правопреемникам было признано право собственности на природный газ в объеме 305 млн куб. м, который был передан в ГТС в 1999 году. "Укртрансгаз" сотрудничает со следственными органами и по требованию представителей ГБР предоставил всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Коболев сказал, что основанием для проведения обысков стало уголовное дело по факту урегулирования проблемы "газа Жеваго".

При этом юристы Константина Жеваго заявили, что бизнесмен сейчас не контролирует компанию, которая получила газ в рамках о мирового соглашения с "Нафтогазом".

Они утверждают, что "компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у господина Жеваго".

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", — добавили юридические консультанты Жеваго.

Они также подчеркнули, что согласно недавним решениям судов законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины будут требовать возврата газа, имеющегося в собственности "Укрэнергосбыта".

Напомним, обыски проводились у бывшего руководства "Нафтогаза", в офисе компании "Укртрансгаз", а также у руководителей неких частных предприятий. Следственные действия проводились по делу о незаконном отчуждении в 2020 году 305 млн кубометров газа на 2,2 млрд грн должностными лицами этих структур.