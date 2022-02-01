Мы смогли предотвратить незаконное списание около 2 млрд грн, — Коболев прокомментировал обыск у него

Бывший глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал обыск, проведенный у него дома во вторник, 1 февраля. Свою позицию он изложил в Facebook.

"Все в жизни бывает впервые — сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошеных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра", — написал Коболев.

По его словам, основанием для обысков послужило уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

"Отмечу основное — в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", — добавил экс-глава "Нафтогаза".

ГБР провела обыски у бывшего руководства "Нафтогаза", в офисе компании "Укртрансгаз", а также у руководителей нескольких частных предприятий. Следственные действия проводятся по делу о незаконном отчуждении в 2020 году 305 млн кубометров газа на 2,2 млрд грн должностными лицами этих структур.

Напомним, что Коболев возглавлял "Нафтогаз" более семи лет, с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года, и был уволен. США косвенно раскритиковали это увольнение, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. На его место назначили Юрия Витренко — бывшего исполнительного директора "Нафтогаза", на тот момент конфликтовавшего с Коболевым уже более года.