Qantas запустит самые длинные авиарейсы в мире: сколько будет длиться перелет

Австралийская национальная авиакомпания Qantas работает над запуском самого длинного в мире авиаперелета, который продлится более 19 часов. Об этом сообщает издание The Independent.

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В рамках проекта авиакомпании Qantas под названием Project Sunrise планируется запуск прямых рейсов между Сиднеем, Лондоном и Нью-Йорком.

В компании надеются положить конец "тирании расстояния" и открыть мир для австралийцев.

Генеральный директор компании Ванесса Хандсон заявила, что предстоящие дальнемагистральные рейсы станут "прекрасным способом для австралийцев вырваться и увидеть мир".

Она также отметила, что текущие 17-часовые дальнемагистральные рейсы Qantas из австралийского Перта в Европу "продолжают работать успешно, что придает дополнительную уверенность в реализации Project Sunrise".

Какие самолеты будут выполнять самые длинные авиарейсы в мире

Qantas для реализации проекта Project Sunrise рассматривала возможность использования Boeing 777 X для рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк, однако решила заказать десять специально адаптированных самолетов Airbus A 350-1000. Эти самолеты компания планирует получить к середине 2026 года.

Так, самолеты Airbus A350 будут иметь просторные салоны с эргономичным дизайном, рассчитанные на перевозку 238 пассажиров. Люксовые кабины первого класса будут оснащены широкими стационарными кроватями, отдельными креслами, персональными гардеробами, 32-дюймовыми телевизорами и обеденным/рабочим столом. Кроме того, на борту будет 40 мест премиум-класса эконом-класса и 140 мест эконом-класса.

Сообщается, что Qantas также будет искать способы минимизировать джетлаг (десинхронизацию биологических ритмов), возникающую из-за быстрого пересечения нескольких часовых поясов.

В настоящее время титул самого длинного в мире беспосадочного коммерческого рейса принадлежит Singapore Airlines, которая осуществляет рейс между Сингапуром и Нью-Йорком. Продолжительность составляет от 18 до 19 часов. Однако проект Sunrise от Qantas планирует побить этот рекорд.

Что известно о Qantas

Qantas Airways – австралийская национальная авиакомпания, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком на континенте. Она была основана в 1920 году и занимает второе место в списке старейших действующих авиакомпаний в мире. В 2015 году заняла первое место в рейтинге AirlineRatings.com "Самые безопасные авиакомпании мира".

В 2023 году Qantas обвинили в продаже билетов на тысячи отмененных рейсов, что имело место в предыдущие годы. В этом году она согласилась выплатить 120 млн австралийских долларов (около $80 млн) для урегулирования судебного иска.