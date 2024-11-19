Qantas запустить найдовші авіарейси у світі: скільки триватиме переліт

Австралійська національна авіакомпанія Qantas працює над запуском найдовшого у світі авіаперельоту, який триватиме понад 19 годин. Про це інформує видання The Independent.

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У межах проєкту авіакомпанії Qantas під назвою Project Sunrise планується запуск прямих рейсів між Сіднеєм, Лондоном і Нью-Йорком.

В компанії сподіваються покласти край "тиранії відстані" і відкрити світ для австралійців.

Генеральна директорка компанії Ванесса Хандсон заявила, що майбутні далекомагістральні рейси стануть "чудовим способом для австралійців вирватися та побачити світ»".

Вона також зазначила, що поточні 17-годинні далекомагістральні рейси Qantas з австралійського Перта до Європи "продовжують працювати успішно, що надає додаткову впевненість щодо реалізації Project Sunrise".

Які літаки будуть виконувати найдовші авіарейси у світі

Qantas для реалізації проєкту Project Sunrise розглядала можливість використання Boeing 777X для рейсів із Сіднея до Лондона та Нью-Йорка, однак вирішила замовити десять спеціально адаптованих літаків Airbus A350-1000. Ці літаки компанія планує отримати до середини 2026 року.

Так, літаки Airbus A350 матимуть просторі салони з ергономічним дизайном, розраховані на перевезення 238 пасажирів. Люксові кабіни першого класу будуть оснащені надзвичайно широкими стаціонарними ліжками, окремими кріслами, персональними гардеробами, 32-дюймовими телевізорами та обіднім/робочим столом. Крім того, на борту буде 40 місць преміум-класу економ-класу та 140 місць економ-класу.

Повідомляється, що Qantas також буде шукати способи мінімізувати джетлаг (десинхронізацію біологічних ритмів), що виникає через швидкий перетин кількох часових поясів.

Наразі титул найдовшого у світі безпосадкового комерційного рейсу належить Singapore Airlines, яка здійснює рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком, тривалість якого складає від 18 до 19 годин. Однак проект Sunrise від Qantas планує побити цей рекорд.

Що відомо про Qantas

Qantas Airways – австралійська національна авіакомпанія, яка є найбільшим авіаперевізником на континенті. Вона була заснована у 1920 році і займає друге місце у списку найстарших діючих авіакомпаній у світі. У 2015 році посіла перше місце у рейтингу AirlineRatings.com "Найбезпечніші авіакомпанії світу".

У 2023 рокі Qantas звинуватили у продажу квитків на тисячі скасованих рейсів, що мало місце у попередні роки. Цього року вона погодилася виплатити 120 млн австралійських доларів (близько $80 млн) для врегулювання судового позову.