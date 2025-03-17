Во львовском аэропорту озвучили сроки возобновления работы

По "оптимистическому сценарию" международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого (LWO) может возобновить полеты в конце весны или начале лета.

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Об этом заявила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская в интервью изданию "Высокий замок".

По ее словам, возобновление работы аэропорта будет зависеть от ситуации безопасности, однако уже сейчас по меньшей мере пять-семь авиакомпаний готовы возобновить регулярные рейсы из Львова. Среди них — Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa и LOT.

Романовская подчеркнула, что после открытия неба представители авиакомпаний скоро смогут приступить к работе — в течение трех-четырех дней. Также правительство рассматривает возможность открытия еще одного аэропорта на западе Украины – в Ужгороде.

"Мы хотели бы, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска и лето. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", — подчеркнула Романовская.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Заметим, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны.