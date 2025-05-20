SkyUp запустив прямі рейси між Кишиневом та країнами Південної Європи

Авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала виконання регулярних прямих рейсів із Кишинева, відкриваючи нові маршрути до країн Південної Європи.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що 19 травня 2025 року стартували рейси до Афін (Греція) та Аліканте (Іспанія). Зокрема, маршрут до Аліканте став абсолютно новим для аеропорту Кишинева. А вже 21 травня заплановано перші рейси до Ніцци (Франція).

Нові маршрути забезпечують зручне та комфортне авіасполучення між Молдовою та Середземномор’ям — без пересадок, із якісним сервісом на борту за чесною ціною. Вони ідеально підходять для літньої відпустки, зустрічей із близькими, сімейних подорожей — навіть із домашніми улюбленцями.

Завдяки вигідному розташуванню аеропорт Кишинева став зручним логістичним хабом як для мешканців Молдови, так і для пасажирів з України. Добре розвинене наземне сполучення дозволяє швидко дістатися до аеропорту з різних регіонів.

Графік рейсів:

Кишинів (RMO) – Афіни (ATH) – Кишинів (RMO) - щопонеділка та щоп’ятниці

Кишинів (RMO) – Аліканте (ALC) – Кишинів (RMO) - щопонеділка та щоп’ятниці

Кишинів (RMO) – Ніцца (NCE) – Кишинів (RMO) - щосереди та щосуботи.

Квитки доступні на сайті skyup.aero .

Переваги для пасажирів SkyUp:

Прямі рейси без пересадок

Зручні варіанти трансферу з України

Гнучкі тарифи, включаючи Fly&Smile — 23 кг зареєстрованого багажу, вибір місця та можливість зміни дати вильоту за доплату

Меню SkyBox і SkyRolls, які доступні для попереднього замовлення під час оформлення квитків

Pet-friendly авіакомпанія — комфортні умови для перевезення тварин.

Про авіакомпанію

SkyUp Airlines – міжнародний авіаперевізник з українським корінням, який успішно функціонує вже понад шість років. Зарекомендував себе як один із найбільш швидкозростаючих авіаційних брендів Європи.

Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. У квітні 2020 року SkyUp почав виконувати вантажні перевезення. Після 24 лютого 2022 року, почала виконувати рейси на території Європи.

У 2023 році авіакомпанія отримала мальтійську ліцензію, що дозволяє їй виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору. Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції.

Нагадаємо, 18 квітня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижа та Лісабона.