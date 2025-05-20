SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы

Авиакомпания SkyUp Airlines приступила к выполнению регулярных прямых рейсов из Кишинева, открывая новые маршруты в страны Южной Европы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

Отмечается, что 19 мая 2025 года стартовали рейсы в Афины (Греция) и Аликанте (Испания). В частности, маршрут в Аликанте стал совершенно новым для аэропорта Кишинева. А уже 21 мая запланированы первые рейсы в Ниццу (Франция).

Новые маршруты обеспечивают удобное и комфортное авиасообщение между Молдовой и Средиземноморьем без пересадок, с качественным сервисом на борту по честной цене. Они идеально подходят для летнего отпуска, встреч с близкими, семейных путешествий даже с домашними любимцами.

Благодаря выгодному расположению аэропорт Кишинева стал удобным логистическим хабом как для жителей Молдовы, так и пассажиров из Украины. Хорошо развитое наземное сообщение позволяет быстро добраться до аэропорта из разных регионов.

График рейсов:

Кишинев (RMO) – Афины (ATH) – Кишинев (RMO) - по понедельникам и по пятницам

Кишинев (RMO) – Аликанте (ALC) – Кишинев (RMO) - по понедельникам и по пятницам

Кишинев (RMO) – Ницца (NCE) – Кишинев (RMO) - каждую среду и субботу.

Билеты доступны на сайте skyup.aero .

Преимущества для пассажиров SkyUp:

Прямые рейсы без пересадок

Удобные варианты трансфера из Украины.

Гибкие тарифы, включая Fly&Smile – 23 кг зарегистрированного багажа, выбор места и возможность изменения даты вылета за доплату

Меню SkyBox и SkyRolls, доступные для предварительного заказа при оформлении билетов

Pet-friendly авиакомпания – комфортные условия для перевозки животных.

Об авиакомпании

SkyUp Airlines – международный авиаперевозчик с украинскими корнями, успешно функционирующий уже более шести лет. Зарекомендовал себя как один из самых быстрорастущих авиационных брендов Европы.

Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. В апреле 2020 года SkyUp начал выполнять грузовые перевозки. После 24 февраля 2022 года начала выполнять рейсы на территории Европы.

В 2023 году авиакомпания получила мальтийскую лицензию, позволяющую выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства. Начиная с апреля 2025 года, SkyUp открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.

Напомним, 18 апреля авиакомпания SkyUp Airlines запустила новые регулярные рейсы из Кишинева. Первые самолеты уже отправились в Париж и Лиссабон.