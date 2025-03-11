SkyUp Airlines пополнила свой флот еще одним самолетом Boeing

Украинская чартерная авиакомпания SkyUp расширяет свой флот, взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Расширение флота – это важный шаг в развитии SkyUp Airlines, который позволяет нам еще эффективнее реализовывать нашу бизнес-модель и расширять возможности", — отметил Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

Флот авиакомпании состоит из Boeing 737-800 и Boeing 737-700. Приобретение еще одного самолета этого бренда соответствует текущей стратегии развития авиакомпании.

Компания проведет техническое обслуживание и обновление салона самолета, установив современные эргономичные кресла итальянского производителя Geven. Самолет будет иметь 189 мест.

В течение весны 2025 года, воздушное судно будет перекрашено в фирменную ливрею авиабренда. По предварительным планам, он приступит к выполнению рейсов не раньше июня текущего года. Начиная с апреля, SkyUp откроет регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными городами Европы, в частности во Франции, Португалии, Испании, на Кипре и в Греции.

Что известно о SkyUp?

Компания SkyUp, зарегистрированная в Едином государственном реестре Украины как ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерная украинская авиакомпания. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Начала полеты 21 мая 2018 года.

Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. В апреле 2020 года SkyUp начал выполнять грузовые перевозки. После 24 февраля 2022 года начала выполнять рейсы на территории Европы. 6 мая 2023 года авиакомпания основала дочернюю компанию SkyUp MT в Мальте.

Напомним, авиакомпания SkyUp объявила о старте продажи билетов на два новых европейских направления из Кишинева — в Ниццу (Франция) и Афины (Греция) по цене 5 евро.