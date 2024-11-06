SkyUp вышла на 90% от довоенного уровня авиарейсов в 2024 году

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с января по октябрь 2024 года выполнила уже более 14,5 тыс. рейсов за пределами Украины, сообщили Delo.Ua в компании. Это на 38% больше, чем в прошлом году и составляет 90,2% от объема рейсов в довоенном 2021 году. SkyUp выполняет чартерные рейсы и зарабатывает на сдаче в аренду своих самолетов с экипажами.

Такая схема в авиабизнесе называется ACMI – Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, то есть: самолеты, экипаж, техническое обслуживание и страхование.

Пассажиропоток SkyUp Airlines также вырос по сравнению с 2023 годом на 40% и по состоянию на октябрь достигает 2,13 млн пассажиров. По сравнению с довоенными показателями авиакомпания перевезла 82,8% от количества пассажиров 2021 года.

Кроме того, SkyUp также удалось увеличить количество партнёрских контрактов на 75%.

"Мы начали сотрудничать с туроператорами из Румынии, Польши, Италии, Словакии, Армении, Германии, Турции. В том числе подписали контракты с такими крупными европейскими туроператорами как ETI и SGI", — пояснили в SkyUp.

В компании также рассказали, что десятку дестинаций по количеству пассажиров составляют рейсы в Египет, Румынию, Молдову, Италию, Бангладеш, Израиль, Турцию, Грецию и Испанию.

В SkyUp считают, что рано объявлять финансовые результаты деятельности в 2024 году.

"О финансовых итогах за год говорить еще рано. Учитывая положительную динамику объемов перевозок и пассажиропотока, ожидаем положительный финансовый результат за текущий год", – прогнозируют в компании.

Отмечается, что SkyUp Airlines с начала полномасштабного вторжения, несмотря на отсутствие операционной деятельности в Украине, перечислила в госбюджет более 500 млн. грн. налогов.

Первый рейс самолет SkyUp выполнил 21 мая 2018 года. Компания является приватной. Учредители компании — Глобал Тревел Холлинг ЛТД (Великобритания) — 48% и ООО "ACS-Украина" (Украина) — 52%. Конечные бенефициарные владельцы SkyUp: Татьяна Альба, Юрий Альба, Александр Альба.

Деятельность SkyUp после полномасштабного вторжения РФ

После того, как РФ полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, компания SkyUp приступила к развитию нового направления деятельности – выполнению рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов.

Лоукостер уже сотрудничал с Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Кроме того, SkyUp обосновалась на рынке ЕС и получила разрешения на полеты в США, Канаде и Азии. С прошлого года компания также присутствует на рынке Евросоюза: ее мальтийская "дочка" в мае приступила к выполнению рейсов.

Переориентация на зарубежные рынки позволила SkyUp получить наибольшую выручку из всех украинских предприятий отрасли как по результатам 2022 года – 2,76 млрд грн, так и за три квартала 2023-го – 3,23 млрд.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в список топ-20 крупнейших поставщиков услуг ACMI в европейском небе. 18 марта авиаперевозчик успешно прошел аудит и получил регистрацию в программе Аудита операционной безопасности IATA (IOSA).