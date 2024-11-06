SkyUp вийшла на 90% від довоєнного рівня авіарейсів у 2024 році

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із січня до жовтня 2024 року виконала вже понад 14,5 тис. рейсів поза межами України, повідомили Delo.Ua в компанії. Це на 38% більше, ніж минулого року, і становить 90,2% від об'єму рейсів у довоєнному 2021 році. SkyUp виконує чартерні рейси та заробляє на здачі в оренду своїх літаків з екіпажами.

Така схема в авіабізнесі називається ACMI - Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, тобто: літаки, екіпаж, технічне обслуговавання та страхування.

Пасажиропотік SkyUp Airlines також зріс у порівнянні з 2023 роком на 40% та станом на жовтень сягає 2,13 млн пасажирів. Порівнюючи з довоєнними показниками, авіакомпанія перевезла 82,8% від кількості пасажирів 2021 року.

Крім того, SkyUp також вдалося збільшити кількість партнерських контрактів на 75%.

"Ми почали співпрацювати з туроператорами з Румунії, Польщі, Італії, Словаччини, Вірменії, Німеччини, Туреччини. В тому числі підписали контракти з такими великими європейськими туроператорами, як ETI та SGI", — пояснили в SkyUp.

В компанії також розповіли, що десятку дестинацій за кількістю пасажирів складають рейси до Єгипту, Румунії, Молдови, Італії, Бангладешу, Ізраїлю, Туреччини, Греції та Іспанії.

В SkyUp вважають, що наразі зарано оголошувати фінансові результати діяльності у 2024 році.

"Про фінансові підсумки за рік говорити ще рано. Враховуючи позитивну динаміку обсягів перевезень та пасажиропотоку, очікуємо позитивний фінансовий результат за поточний рік", - прогнозують в компанії.

Зазначається, що SkyUp Airlines від початку повномасштабного вторгнення, попри відсутність операційної діяльності в Україні, перерахувала до держбюджету понад 500 млн грн податків.

Перший рейс літак SkyUp виконав 21 травня 2018 року. Компанія є приватною. Засновники компанії — Глобал Тревел Холлінг ЛТД (Велика Британія) — 48 % та ТОВ "ACS-Україна" (Україна) — 52 %. Кінцеві бенефіціарні власники SkyUp: Тетяна Альба, Юрій Альба, Олександр Альба.

Діяльність SkyUp після повномасштабного вторгнення РФ

Після того, як РФ повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, компанія SkyUp розпочала розвиток нового напрямку діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів.

Лоукостер уже співпрацював з Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Окрім того, SkyUp облаштувалася на ринку ЄС і отримала дозволи на польоти в США, Канаді та країнах Азії. З минулого року компанія також присутня на ринку Євросоюзу: її мальтійська “дочка” у травні розпочала виконання рейсів.

Переорієнтування на закордонні ринки дозволило SkyUp отримати найбільший виторг з усіх українських підприємств галузі як за результатами 2022 року - 2,76 млрд грн, так і за три квартали 2023-го - 3,23 млрд.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до переліку топ-20 найбільших постачальників послуг ACMI в європейському небі. 18 березня авіаперевізник успішно пройшов аудит та отримав реєстрацію у програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA).