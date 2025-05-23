Авиакомпания SkyUp начинает летать из Польши на популярные летние курорты: какие маршруты и цены

Авиакомпания SkyUp расширяет возможности для поездок в европейские страны и с 27 мая 2025 года запускает новые прямые рейсы из Польши в Грецию, Кипр и Болгарию.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что пассажиры смогут путешествовать из Варшавы и Катовице в Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнаки (Кипр) и Бургас (Болгария).

Удобное сообщение для пассажиров из Украины

Аэропорты Варшавы и Катовице удобно расположены для жителей западных областей Украины, таких как Львовская, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и другие.

До аэропортов можно добраться благодаря хорошо развитой инфраструктуре автобусного и железнодорожного сообщения, а также автомобильным путем.

Расписание рейсов и цены на билеты

Варшава – Ираклион: вторник и каждую субботу, с 27 мая 2025 года — от €78 в одну сторону

Варшава — Ларнака : онедели, с 1 июня 2025 года — от €110 в одну сторону

Катовице — Ираклион : вторник и каждую субботу, с 27 мая 2025 года — от €73 в одну сторону

Пытаете – Ларнака : каждое воскресенье, с 1 июня 2025 года – от €89 в одну сторону

Катовице – Бургас : в четверг, с 29 мая 2025 года — от €69 в одну сторону

О SkyUp

SkyUp Airlines – международный авиаперевозчик с украинскими корнями, успешно функционирующий уже более шести лет.

Начиная с апреля 2025 года, SkyUp открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.

Недавно SkyUp расширила свой флот, взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.