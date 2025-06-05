SkyUp запустила рейси з Кишинева до трьох європейських столиць: розклад польотів

З червня авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила три нові регулярні рейси з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна. Перші вильоти за цими напрямками вже відбулися.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Рейси з Кишинева виконуватимуться за наступним розкладом:

до Стокгольму по вівторках і неділях,

до Праги по понеділках і суботах,

до Берліна по середах і пʼятницях.

"Для нас запуск нових маршрутів — це не лише розширення географії польотів, а й послідовний крок у напрямку нашої стратегії: зробити якісні авіаперевезення доступними для ширшого кола мандрівників. Ми продовжуємо активно розвивати регулярну програму не лише з Молдови, але й з Румунії та Польщі. Такий регіональний фокус — це логічне продовження нашого курсу на посилення позицій у Центрально-Східній Європі", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Пряме авіасполучення SkyUp охоплює низку популярних європейських напрямків:

З Кишинева:

Париж, Ніцца, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки, Афіни, Геракліон, Берлін, Прага, Стокгольм

З Румунії:

з Бухареста (OTP) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA)

з Клуж-Напока (CLJ) до Ларнаки (LCA)

З Польщі:

з Варшави (WAW) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA),

з Катовіце (KTW) до Геракліону (HER), Ларнаки (LCA) та Бургасу (BOJ),

з Жешува (RZE) до Геракліону (HER)

Про SkyUp

SkyUp Airlines — міжнародний авіаперевізник з українським корінням, що працює на ринку з 2018 року. У 2023 році компанія отримала мальтійську авіаційну ліцензію, яка дозволяє виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору.

Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції.

Нагадаємо, 18 квітня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижа та Лісабона.