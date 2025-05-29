Авіакомпанія SkyUp починає літати з Румунії: маршрути та ціни

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 16 червня почне виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що з 16 червня SkyUp почне виконувати рейси з міжнародного аеропорту Бухареста до Геракліону (Крит. Греція).

Вартість квитка від 52 євро в один бік.

З 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр). Вартість квитків від 53 євро.

Також, з 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу у місті Клуж-Напока. Вартість квитка від 57 євро.

Нагадаємо, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі.

Про SkyUp

SkyUp Airlines – міжнародний авіаперевізник з українським корінням, який успішно функціонує вже понад шість років. У 2023 році авіакомпанія отримала мальтійську ліцензію, що дозволяє їй виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору.

Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції.

Нещодавно SkyUp розширила свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.



