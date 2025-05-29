Авиакомпания SkyUp начинает летать из Румынии: маршруты и цены

Авиакомпания SkyUp Airlines с 16 июня начнет выполнять регулярные полеты из двух аэропортов Румынии.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

С 16 июня SkyUp начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Бухареста в Гераклион (Крит. Греция).

Стоимость билета от 52 евро в одну сторону.

С 20 июня будут добавлены рейсы в Ларнаку (Кипр). Стоимость билетов от 53 евро.

Также, с 20 июня SkyUp начнет выполнять рейсы в Ларнаку из другого румынского международного аэропорта им. Авраам Янчу в городе Клуж-Напока. Стоимость билета от 57 евро.

Напомним, что SkyUp Airlines с 27 мая начала выполнять регулярные полеты из двух аэропортов Польши.

О SkyUp

SkyUp Airlines – международный авиаперевозчик с украинскими корнями, успешно функционирующий уже более шести лет. В 2023 году авиакомпания получила мальтийскую лицензию, позволяющую выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства.

Начиная с апреля 2025 года SkyUp открыла регулярную соединяющую полетную программу. Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.

Недавно SkyUp расширила свой флот, взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.



