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Новости
Дата публикации

Россия на треть увеличила флот под собственным флагом для обхода санкций

танкер
Россия на треть увеличила флот под собственным флагом для обхода санкций / Depositphotos

Количество судов, курсирующих под российским флагом, возросло более чем на треть с января прошлого года. Таким образом, Москва пытается обеспечить бесперебойный экспорт нефти и газа вопреки западным санкциям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Financial Times.

Согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с начала января 2025 года по конец июня 2026 года количество зарегистрированных под флагом РФ судов увеличилось на 36% — до 382 единиц.

По оценкам аналитиков CREA, российский реестр превратился в приют для подсанкционного флота: на каждое выведенное судно приходится около девяти новых. Более 80% кораблей, добавленных в реестр за это время, уже находились под санкциями Запада. Большинство из них – нефтяные танкеры и океанские экспортные суда.

Охота за фальшивыми флагами

Массовый переход судов под российскую юрисдикцию связан с усилением контроля со стороны США и Евросоюза по судам без флага. Страны Запада активно давят на международные реестры, заставляя их аннулировать регистрацию подозрительных танкеров.

Поэтому суда теряют защиту и становятся открытыми для задержания:

  • с декабря 2024 года подразделения США и ЕС задержали по меньшей мере 23 судна теневого флота, которые шли под так называемыми "фальшивыми" флагами (в частности, стран, вообще не имеющих реестров, таких как Мьянма или Сирия);
  • Камерун лишил флага более 30 танкеров, что позволило военным Великобритании в июне взять на абордаж подсанкционное судно Smyrtos;
  • количество судов с фальшивыми флагами снизилось со 101 в октябре 2025 года до 45 на конец июня 2026 года.

Упрощение регистрации и новая альтернатива

Чтобы защитить танкеры, Кремль в июне издал президентский указ, упростивший регистрацию кораблей под флагом РФ для получения прямой государственной защиты. К примеру, в январе во время задержания американскими силами танкера Marinera в районе операции была зафиксирована российская субмарина.

В то же время, в последние месяцы темпы перехода замедлились. Россия начала искать другие варианты, в частности, регистрацию судов в юрисдикции Экваториальной Гвинеи, куда в этом году перешли более 50 новых кораблей.

Все они получили сертификаты пригодности к плаванию от Российского морского регистра судоходства. Аналитики считают, что после взрыва танкера Caroline Bezengi у берегов Омана в июне РФ пытается сохранять дистанцию с теневым флотом для обеспечения возможности отрицать связь с проблемными судами.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия почти вдвое нарастила флот для экспорта санкционного СПГ и стало известно, кто покупает газ. Менее чем через год РФ почти удвоила флот танкеров, перевозящих сжиженный природный газ из подсанкционного арктического проекта "Арктик СПГ-2", однако единственным покупателем топлива из этого объекта является Китай.

Автор:
Максим Кольц

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