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Дата публікації

Ірак запускає новий нафтовий маршрут через сусідню державу в обхід Ормузької протоки

нафта
Ірак знаходить новий шлях для експорту своєї нафти / Depositphotos

Сирія планує організувати надійний транзитний коридор для транспортування іракської сирої нафти суходолом до середземноморських портів. Це дозволить нафтовидобувним компаніям уникнути небезпечної Ормузької протоки, через яку проходження танкерів стикається з постійними загрозами.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Деталі майбутньої угоди

Іракський уряд офіційно звернувся до Сирії з проханням надати допомогу в експорті сирої нафти на додаток до вже існуючих постачань мазуту.

Про це в інтерв'ю для Bloomberg News повідомив Юсеф Кіблаві, головний виконавчий директор державної сирійської нафтової компанії.

За його словами, двостороння угода між країнами перебуває на фінальній стадії погодження, що дозволить розпочати автомобільні перевезення найближчим часом.

Ірак вже використовує парк вантажівок для перевезення частини свого мазуту до сирійського середземноморського порту Баніяс, звідки вантажі завантажуються на танкери для подальшого експорту.

Перші постачання очікуються вже в жовтні

Керівник сирійської нафтової компанії прогнозує прибуття першої партії нафтовозів до Сирії вже до середини жовтня. Транспортування здійснюватиметься колонами вантажівок, які доставлятимуть сировину безпосередньо до портів на Середземному морі, створюючи альтернативу морському шляху.

Необхідність створення сухопутного маршруту зумовлена триваючими атаками на судна в Ормузькій протоці на тлі неврегульованого військового конфлікту з Іраном.

Попри те, що нафтовий потік через протоку останнім часом частково зріс і доповнив обсяги саудівських трубопроводів, ризики для танкерів залишаються надзвичайно високими.

Реалізація цього логістичного проєкту ще більше зміцнить статус Сирії як ключового шлюзу для безпечного транзиту іракських енергоносіїв, постачання яких суттєво скоротилися після початку війни.

Нагадаємо, в серпні Ірак направив делегацію до Саудівської Аравії з проханням підвищити квоту на видобуток нафти в ОПЕК. Країна планує наростити видобуток до 8–10 млн барелів на добу протягом шести років — проти 4 млн, які вона видобувала до війни з Іраном.

Автор:
Тетяна Бесараб

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