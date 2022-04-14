Рада призначила нового міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів

Верховна Рада України на засіданні 14 квітня ухвалила рішення призначити нового голову Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Ним став Руслан Стрілець.

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Рішення підтримали 285 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

До призначення на цю посаду Стрілець був виконувачем обов'язків міністра, заступником міністра з питань цифрових трансформацій.

З липня 2020 року до листопада 2021 року він був заступником міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. До цього був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.