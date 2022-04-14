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Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов
Стрелец вошел в Кабинет министров Украины. Фото: Facebook Стрелеца

Верховная Рада Украины на заседании 14 апреля приняла решение назначить нового главу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Им стал Руслан Стрелец.

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Решение поддержали 285 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Фото 2 — Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

До назначения на эту должность Стрелец были исполняющим обязанности министра, заместителем министра по вопросам цифровых трансформаций.

С июля 2020 года по ноябрь 2021 года он был замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. До этого был заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Автор:
Вита Молодан