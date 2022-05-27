Путін намагається знищити культуру та самобутність українців - Байден

Президент США Джозеф Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін веденням його країною війни проти України "намагається стерти з лиця землі культуру і самобутність українського народу".

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Про це він сказав у своїй промові перед випускниками Військово-морської академії США, засудивши атаки Росії на школи, лікарні та іншу громадянську інфраструктуру в Україні, передає The Washington Post .

Байден при цьому наголосив на силі глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО всю Європу", підштовхнувши Швецію та Фінляндію до вступу до цього оборонного альянсу.

Зазначимо, що станом на 27 травня Україна зафіксувала вже 367 злочинів РФ проти української культурної спадщини, зокрема 96 на території Харківської області.

Нагадаємо, що Байден раніше називав дії російських військ геноцидом, проте наголошував, що це мають оцінювати юристи на міжнародному рівні. Також про це заявив і його попередник Дональд Трамп.

Після цього, 14 квітня, Верховна Рада офіційно визнала геноцидом дії, вчинені Збройними силами Росії та її політичним та військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, що розпочалася 24 лютого. Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії та Канади.

Як заявила нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедиктова, українські правоохоронці збирають докази причетності Путіна та його соратників до злочинів проти людяності та геноциду мешканців України.