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Число жертв в результате удара по многоэтажке в Днепре возросло до 29, еще одну женщину достали из-под завалов
В Днепре уже больше суток идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 17:30 количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В обед 27-летнюю женщину достали из-под завалов. Ее реанимировали с сильным переохлаждением, врачи борются за жизнь пострадавшей. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 остается неизвестной.
Силы ГСЧС и другие службы вместе с добровольцами разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций. На месте непрерывно работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров.
Спасатели смогли ликвидировать пожар, возникший в результате попадания ракеты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Днем из-под завалов многоэтажки спасатели тоже достали еще одну женщину.
Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.