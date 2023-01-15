Число жертв в результате удара по многоэтажке в Днепре возросло до 29, еще одну женщину достали из-под завалов

В Днепре уже больше суток идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 17:30 количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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В обед 27-летнюю женщину достали из-под завалов. Ее реанимировали с сильным переохлаждением, врачи борются за жизнь пострадавшей. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 остается неизвестной.

Силы ГСЧС и другие службы вместе с добровольцами разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций. На месте непрерывно работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров.

Спасатели смогли ликвидировать пожар, возникший в результате попадания ракеты.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Днем из-под завалов многоэтажки спасатели тоже достали еще одну женщину.

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.