Президент Владимир Зеленский заявил, что группа бизнес-гигантов подпишет открытый документ с Украиной, где официально подтвердят свои намерения начать работу в Крыму после деоккупации полуострова.

Об этом глава государства сообщил в среду, 23 августа, во время саммита Крымской платформы.

Киев уже заручился поддержкой бизнесов международного, национального и локального уровней, которые готовы зайти в Крым после того, как ВСУ освободят эту территорию Украины.

Первыми документ подпишут, как заметил Зеленский, мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании. Среди них:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

SkyUp;

JoinUp;

Vodafone;

Luxoft;

Genesis;

Ribas Group;

Okko;

Lifecell;

Fozzy Group.

Заключение таких соглашений позволит быстро сделать Крым частью глобальной экономики. Другие компании могут присоединиться к подписанию, ведь документ открыт.

"Сегодня мы делаем первый такой экономический шаг. Мы подписываем первый документ с компаниями, которые готовы прийти в Крым по Украине. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - добавил президент Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина будет увольнять ныне оккупированный Крым, вероятнее всего, военным путем. Он считает, что любые другие действия по полуострову будут означать консервацию ситуации и передачу войны потомкам.

В свою очередь Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украинская сторона не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.