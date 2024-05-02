Навязывал кредиты: АМКУ поручил КМВА отменить монополию Ощадбанка при оформлении "Карты киевлянина"

Антимонопольный комитет Украины на заседании 2 мая 2024 года предоставил Киевскому городскому совету рекомендации, направленные на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции при выпуске "Карты киевлянина" и поручил киевским властям отказаться от монополии государственного Ощадбанка в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ установил, что в Киевскую городскую государственную администрацию поступали жалобы от граждан на действия Ощадбанка - единоличного участника проекта "Карточка киевлянина". В частности, банк навязывал дополнительные услуги, в частности, открытие кредитной линии, отказывал в выпуске карты или требовал оформления пенсии как условие ее получения.

В то же время городские власти Киева не принимали меры реагирования на такие действия банка. При этом социальные услуги, которые предусматривает "Карточка киевлянина", невозможно получить другим путем, кроме как оформив карту в банке-участнике проекта.

"И крайне важно, чтобы люди получали качественные услуги, без нарушений и лишних, не предусмотренных никаким документом, "предпосылок", – отметил глава АМКУ Павел Кириленко.

АМКУ подчеркнул, что отсутствие четко урегулированных механизмов предотвращения таких нарушений со стороны банков может привести к установлению ими невыгодных условий обслуживания и совершению действий с признаками нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Поэтому комитет рекомендовал Киевсовету принять меры для недопущения подобных ситуаций.

Добавим, что проект "Муниципальная карта "Карта киевлянина" введен в столице для повышения социальной защиты киевлян, упорядочения механизмов предоставления льгот и т.п.. Получить ее могут, в частности, льготные категории граждан.

АМКУ уже штрафовал Ощадбанк из-за условий обслуживания Карты киевлянина

31 декабря 2021 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Ощадбанк за злоупотребление монопольным положением в проекте "Карточка киевлянина".

Выяснилось, что в период с июня 2016 по декабрь 2021 Ощадбанк самостоятельно определял условия открытия и обслуживания карточных счетов в рамках "Карты киевлянина". При этом банк выдвигал обязательным условием для получения карты подключения платной услуги СМС-информирования.

Кроме того, при регистрации "Карты киевлянина" в системе дистанционного банкинга Сбер 24/7 автоматически активировалась платная СМС-информационная услуга без согласия клиентов. Альтернативные бесплатные варианты обслуживания муниципальных карт банком не предлагались.

За эти два нарушения на Ощадбанк был наложен штраф общей суммой 503 552 гривны.

Ощад уже 8 лет подряд ведет прибыльную деятельность

Следует добавить, что по итогам годовых корректирующих проводок финансовый результат Ощадбанка достиг почти 6 млрд грн. Таким образом, финальная сумма прибыли превысила предварительные результаты 2023 года, которые были объявлены ранее, более чем на 1,2 млрд грн.

В Ощаде отмечают, что прошлый 2023 стал восьмым подряд годом, в течение которого банк демонстрирует прибыльную деятельность. Общая прибыль Ощадбанка за эти годы составила около 12 млрд грн.

"После убытков 2014-2015 годов, вызванных потерей активов в оккупированных Крыму и части Донецкой и Луганской областей, в течение 2 лет Ощад вышел на стабильную прибыльную деятельность и до сих пор продолжает постепенное улучшение финансовых показателей", - сообщили в банке.

Сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на пандемию и полномасштабное вторжение, помогло основательное осовременивание после Революции Достоинства. Команда Ощада, работавшая с 2014 года, превратила застрелу сберкасса в одного из лидеров банковского рынка Украины, что стало крепким залогом не только рекордных финансовых результатов, но и в стабильной работе сети отделений и дистанционных каналов обслуживания во время войны.