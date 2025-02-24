Ціни на соняшник зростають: що впливає на ринок

Минулого тижня в Україні продовжилося зростання цін на соняшник. Основними чинниками залишаються підвищення вартості соняшникової олії в портах та висока конкуренція за сировину на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє "АПК-інформ".

Які ціни на соняшник

Закупівельні ціни на олійну культуру зросли на 500-800 грн/т, коливаючись у межах 26 000-27 500 грн/т на умовах СРТ.

Водночас пропозиція сировини надходила нерівномірно: аграрії, очікуючи подальшого зростання вартості, почали стримувати продажі. Проте ті, кому були необхідні оборотні кошти, продовжували реалізацію.

Незважаючи на певні обсяги продажу, загальна пропозиція залишалася недостатньою для формування значних запасів, що стримувало експорт соняшникової олії.

Крім того, частина великих переробних заводів продовжувала простоювати, а деякі підприємства розглядали можливість переробки сої або ріпаку як альтернативу.

У січні перероблено мінімальний обсяг соняшнику

За даними "АПК-Інформ", переробка соняшнику в Україні у січні 2025 року скоротилася другий місяць поспіль і склала близько 800-840 тис. тонн, що на 16% менше, ніж у грудні.

Це стало рекордно низьким показником для цього місяця з 2011/12 маркетингового року. Хоча традиційно в цей період темпи переробки сповільнюються, цьогорічне зниження є особливо значним.

Основною причиною скорочення переробки залишається обмежена пропозиція соняшнику на ринку, що триває з початку 2024/25 маркетингового року. Брак сировини призвів до того, що ще в листопаді-грудні багато підприємств призупинили роботу, частина з них перейшла на переробку сої, а інші опинилися у простої.

Додамо, що наприкінці січня закупівельні ціни на соняшник зросли до 26 500-27 500 грн/т на фоні подорожчання соняшникової олії, пропозиція сировини дещо збільшилася.

Окрім соняшнику, почали зростати ціни на соняшниковий шрот в українських портах через активний попит з боку експортерів. Ціни попиту на соняшниковий шрот досягли 225 USD/т на умовах СРТ-порт, що на 30 USD/т більше, ніж наприкінці минулого сезону.