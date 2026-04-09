До 6,5 млн грн на развитие: ФАО и ЕС открыли грантовую программу для агрегаторов овощей и ягод

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Европейским Союзом объявили о приеме заявок в поддержку агрегаторов в секторе овощеводства и ягодничества. Программа направлена на предприятия, которые помогают малым фермерам интегрироваться в цепи поставок через развитие общей инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в сообщении FAO Ukraine.

Цель инвестиций – модернизация оборудования для хранения, обработки и переработки продукции, что позволит производителям выходить на новые рынки.

Условия и объемы финансирования

Программа рассчитана на поддержку моделей агрегации вокруг действующих или новых логистических центров.

Размер гранта: от 1120600 грн до 6465000 грн.

География проекта: предприятия Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Срок подачи: заявки принимаются через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 17 апреля 2026 года.

Агрегаторами могут выступать уже сотрудничающие с малыми фермерами предприятия или планирующие создать такую модель. Для помощи участникам ФАО подготовила методическое руководство и видеоинструкцию по работе с системой ДАР.

