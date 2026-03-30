Задержание инкассаторов в Венгрии: в НБУ рассказали, сколько банков ввозили наличную валюту в Украину
За первые два месяца 2026 года банки ввезли в Украину наличную валюту в эквиваленте 1,7 млрд долларов. Перевозку осуществляли семь финансовых учреждений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Национальный банк Украины в ответ на запрос "Эспрессо".
Сколько банков ввозят валюту
В регуляторе отметили, что банки осуществляют трансграничное перемещение наличной валюты и банковских металлов на основании банковской лицензии и договоров с контрагентами.
"В январе-феврале 2026 года в соответствии со статистической отчетностью банков соответствующие операции осуществляли 7 банков. Данные по этим операциям в разрезе отдельных банков являются информацией с ограниченным доступом", - подчеркнули в НБУ.
По данным Нацбанка, объем ввоза наличной иностранной валюты в январе 2026 года в Украину составляет 808 млн. дол. США в эквиваленте, феврале 2026 года – 914 млн дол. в эквиваленте. То есть только за первые два месяца в Украину ввезли наличные деньги в эквиваленте 1,722 млрд долларов.
Среднемесячный объем ввоза наличной иностранной валюты за предыдущие годы составляет:
- 981 млн долл. США в эквиваленте – в 2025;
- 1 328 млн долл. США в эквиваленте в 2024 году;
- 789 млн дол. США в эквиваленте в 2023 году.
В НБУ заверили, что риска возникновения дефицита наличности иностранной валюты в кассах банков нет.
Заметим, Ощадбанк приостановил перевозку наличных из Европы после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и ищет альтернативные методы ее доставки.
Из-за остановки поставки валюты, необходимый спрос покрывает НБУ из собственных резервов.
В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями
В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников
По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.
Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.
После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.
Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба