Затримання інкасаторів в Угорщині: в НБУ розповіли, скільки банків ввозили готівкову валюту в Україну
За перші два місяці 2026 року банки ввезли в Україну готівкової валюти в еквіваленті 1,7 млрд доларів. Перевезення здійснювали сім фінансових установ.
Як пише Delo.ua, про це повідомив Національний банк України у відповідь на запит "Еспресо".
Скільки банків ввозять валюту
У регуляторі зазначили, що банки здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із контрагентами.
"У січні-лютому 2026 відповідно до статистичної звітності банків відповідні операції здійснювали 7 банків. Дані щодо цих операцій у розрізі окремих банків є інформацією з обмеженим доступом", – наголосили в НБУ.
За даними Нацбанку, обсяг ввезення готівкової іноземної валюти у січні 2026 року в Україну становить 808 млн дол. США в еквіваленті, лютому 2026 року – 914 млн дол. в еквіваленті. Тобто лише за перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів.
Середньомісячний обсяг ввезення готівкової іноземної валюти за попередні роки становить:
- 981 млн дол США в еквіваленті – у 2025;
- 1 328 млн дол США в еквіваленті у 2024 році;
- 789 млн дол. США в еквіваленті у 2023 році.
В НБУ запевнили, що наразі ризику виникнення дефіциту готівки іноземної валюти в касах банків немає.
Зауважимо, Ощадбанк призупинив перевезення готівки з Європи після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та шукає альтернативні методи її доставки.
Наразі через зупинку постачання валюти, необхідний попит покриває НБУ із власних резервів.
В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями
В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників
За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.
Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.
Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.
Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, також планується провести оцінку збитків