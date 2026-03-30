Затримання інкасаторів в Угорщині: в НБУ розповіли, скільки банків ввозили готівкову валюту в Україну

НБУ
НБУ назвав кількість банків, які ввозили валюту в Україну / Depositphotos

За перші два місяці 2026 року банки ввезли в Україну готівкової валюти в еквіваленті 1,7 млрд доларів. Перевезення здійснювали сім фінансових установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Національний банк України у відповідь на запит "Еспресо".  

Скільки банків ввозять валюту

У регуляторі зазначили, що банки здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із контрагентами.

"У січні-лютому 2026  відповідно до статистичної звітності банків відповідні операції здійснювали 7 банків. Дані  щодо цих операцій у розрізі окремих банків є інформацією з обмеженим доступом", – наголосили в НБУ. 

За даними Нацбанку, обсяг ввезення готівкової іноземної валюти у січні 2026 року в Україну становить 808 млн дол. США в еквіваленті,  лютому 2026 року – 914 млн дол. в еквіваленті. Тобто лише за перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів.

Середньомісячний обсяг ввезення готівкової іноземної валюти за попередні роки становить:

  • 981 млн дол США в еквіваленті – у 2025;
  • 1 328 млн дол США в еквіваленті  у 2024 році;
  • 789 млн дол. США в еквіваленті    у 2023 році.

В НБУ запевнили, що наразі ризику виникнення дефіциту готівки іноземної валюти в касах банків немає.

Зауважимо, Ощадбанк призупинив перевезення готівки з Європи після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та шукає альтернативні методи її доставки.

Наразі через зупинку постачання валюти, необхідний попит покриває НБУ із власних резервів.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.  

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, також планується провести оцінку збитків

Автор:
Світлана Манько