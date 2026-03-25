Долари і євро у банках: Нацбанк задовольнив всі заявки, дефіциту готівки немає

25 березня 2026 року Національний банк України провів операції з підкріплення кас банків готівковою валютою. Усі заявки були задоволені в повному обсязі і результати підтверджують, що дефіциту готівкової валюти в країні немає.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ забезпечив банки доларами та євро

Загальний оголошений обсяг становив 50 млн доларів та 10 млн євро. До участі долучився один банк, який подав заявки на 40 млн доларів США - всі вони були задоволені у повному обсязі.

За період з 9 по 25 березня пропозиція валюти у рамках таких операцій значно перевищила фактичний попит банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової іноземної валюти в країні немає.

Національний банк і надалі готовий забезпечувати банки готівковою валютою. Частота та обсяги операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Нагадаємо, Ощадбанк призупинив перевезення готівки з Європи після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та шукає альтернативні методи її доставки.