Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Долари і євро у банках: Нацбанк задовольнив всі заявки, дефіциту готівки немає

долар, євро, гривня
Готівкової валюти вистачає / Freepik

25 березня 2026 року Національний банк України провів операції з підкріплення кас банків готівковою валютою.  Усі заявки були задоволені в повному обсязі і результати підтверджують, що дефіциту готівкової валюти в країні немає.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ забезпечив банки доларами та євро

 Загальний оголошений обсяг становив 50 млн доларів  та 10 млн євро. До участі долучився один банк, який подав заявки на 40 млн доларів США - всі вони були задоволені у повному обсязі.

За період з 9 по 25 березня пропозиція валюти у рамках таких операцій значно перевищила фактичний попит банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової іноземної валюти в країні немає.

Національний банк і надалі готовий забезпечувати банки готівковою валютою. Частота та обсяги операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Нагадаємо, Ощадбанк призупинив перевезення готівки з Європи після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та шукає альтернативні методи її доставки.

Автор:
Ольга Опенько