Доллары и евро в банках: Нацбанк удовлетворил все заявки, дефицита наличных нет

доллар, евро, гривна
Наличной валюты хватает / Freepik

25 марта 2026 Национальный банк Украины провел операции по подкреплению касс банков наличной валютой. Все заявки были удовлетворены в полном объеме, и результаты подтверждают, что дефицита наличной валюты в стране нет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ обеспечил банки долларами и евро

Общий объявленный объем составил 50 млн долл. и 10 млн евро. К участию присоединился один банк, подавший заявки на 40 млн долларов - все они были удовлетворены в полном объеме.

За период с 9 по 25 марта предложение валюты в рамках таких операций значительно превысило фактический спрос банков. Это подтверждает, что дефицита наличной инвалюты в стране нет.

Национальный банк и дальше готов обеспечивать банки наличной валютой. Частота и объем операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Напомним, Ощадбанк приостановил перевозку наличных из Европы после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и ищет альтернативные методы ее доставки.

Автор:
Ольга Опенько