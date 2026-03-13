На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення. З початку 2026 року дорожники ліквідували 457 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття, а лише за останню добу відновили ще 68 тис. м².

Лише протягом останньої доби дорожники відновили 68 тис. м² покриття. До виконання робіт було залучено 1332 фахівців. Ремонт здійснювався із застосуванням різних технологій та матеріалів залежно від погодних умов, зокрема методом відновлення покриття великими картами.

Роботи проводилися на 18 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень виконано на таких дорогах:

М-06 Київ - Чоп -12,1 тис. м²;

М-05 Київ - Одеса -10,8 тис. м²;

М-03 Київ - Харків - Довжанський - 6,4 тис. м²;

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 4,5 тис. м².

Поточні ремонти тривають і надалі. Станом на 13 березня дорожні служби продовжують роботи на основних трасах державного значення в усіх регіонах країни. До ремонтних робіт планується залучити близько 1250 спеціалістів, а протягом дня очікується ліквідація ще понад 52 тис. м² аварійної ямковості.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, швидкісного режиму та завчасно знижувати швидкість.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.