Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено

ремонт
В Україні активно ремонтують міжнародні траси: результати дорожніх робіт

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення. З початку 2026 року дорожники ліквідували 457 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття, а лише за останню добу відновили ще 68 тис. м².

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення. Від початку року на автошляхах загального користування вже ліквідовано 457 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття.

Лише протягом останньої доби дорожники відновили 68 тис. м² покриття. До виконання робіт було залучено 1332 фахівців. Ремонт здійснювався із застосуванням різних технологій та матеріалів залежно від погодних умов, зокрема методом відновлення покриття великими картами.

Роботи проводилися на 18 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень виконано на таких дорогах:

  • М-06 Київ - Чоп -12,1 тис. м²;
  • М-05 Київ - Одеса -10,8 тис. м²;
  • М-03 Київ - Харків - Довжанський - 6,4 тис. м²;
  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 4,5 тис. м².

Поточні ремонти тривають і надалі. Станом на 13 березня дорожні служби продовжують роботи на основних трасах державного значення в усіх регіонах країни. До ремонтних робіт планується залучити близько 1250 спеціалістів, а протягом дня очікується ліквідація ще понад 52 тис. м² аварійної ямковості.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, швидкісного режиму та завчасно знижувати швидкість.

Фото 2 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено
Фото 3 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено
Фото 4 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено
Фото 5 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено
Фото 6 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено
Фото 7 — На ключових трасах України тривають дорожні роботи: що вже зроблено

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько