На ключевых трассах Украины продолжаются дорожные работы: что уже сделано

ремонт
В Украине активно ремонтируют международные трассы: результаты дорожных работ

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения. С начала 2026 года дорожники ликвидировали 457 тыс. м² повреждений дорожного покрытия, а только за последние сутки восстановили еще 68 тыс. м².

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения. С начала года на дорогах общего пользования уже ликвидировано 457 тыс. м² повреждений дорожного покрытия.

Только за последние сутки дорожники восстановили 68 тыс. м² покрытия. К выполнению работ были привлечены 1332 специалиста. Ремонт производился с применением различных технологий и материалов в зависимости от погодных условий, в частности, методом восстановления покрытия крупными картами.

Работы проводились на 18 международных дорогах, а также на отдельных участках национальных трасс. Наибольшие объемы ликвидации повреждений выполнены на следующих дорогах:

  • М-06 Киев – Чоп -12,1 тыс. м²;
  • М-05 Киев – Одесса -10,8 тыс. м²;
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 6,4 тыс. м²;
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 4,5 тыс. м².

Текущие ремонты продолжаются и дальше. По состоянию на 13 марта дорожные службы продолжают работать на основных трассах государственного значения во всех регионах страны. В ремонтные работы планируется привлечь около 1250 специалистов, а в течение дня ожидается ликвидация еще более 52 тыс. м² аварийной ямочности.

Водителей призывают быть внимательными на участках проведения дорожных работ, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и заблаговременно снижать скорость.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько