На 15 міжнародних автошляхах тривають ремонтні роботи: де саме оновлюють дорожнє покриття (ФОТО)
В Україні продовжуються роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах міжнародного та державного значення. З початку року дорожні служби ліквідували пошкодження на загальній площі 650 тис. м². Протягом останньої доби 95 бригад відремонтували 71 тис. м² покриття.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.
Поточні результати
Сприятливі погодні умови у більшості регіонів дозволяють застосовувати метод великих карт. Ця технологія забезпечує вищу швидкість виконання робіт та якість усунення дефектів полотна.
Роботи охопили 15 міжнародних автошляхів та окремі ділянки трас національного значення. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на таких дорогах:
- М-05 Київ — Одеса — 12,9 тис. м²;
- М-06 Київ — Чоп — 9,7 тис. м²;
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин — 6,9 тис. м²;
- М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,1 тис. м².
Сьогодні ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. До виконання завдань на основних магістралях залучено понад 1200 фахівців.
Водіям рекомендується бути уважними в місцях проведення робіт, звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та дотримуватися встановленого швидкісного режиму задля безпеки руху.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів оголосили про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні, темпи яких планують прискорити їх до 150 тисяч м² на день.