Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Готівковий курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На 15 міжнародних автошляхах тривають ремонтні роботи: де саме оновлюють дорожнє покриття (ФОТО)

Роботні роботи охопили 15 міжнародних автошляхів / Агентство відновлення

В Україні продовжуються роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах міжнародного та державного значення. З початку року дорожні служби ліквідували пошкодження на загальній площі 650 тис. м². Протягом останньої доби 95 бригад відремонтували 71 тис. м² покриття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Поточні результати

Сприятливі погодні умови у більшості регіонів дозволяють застосовувати метод великих карт. Ця технологія забезпечує вищу швидкість виконання робіт та якість усунення дефектів полотна.

Роботи охопили 15 міжнародних автошляхів та окремі ділянки трас національного значення. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на таких дорогах:

  • М-05 Київ — Одеса — 12,9 тис. м²; 
  • М-06 Київ — Чоп — 9,7 тис. м²; 
  • М-07 Київ — Ковель — Ягодин — 6,9 тис. м²; 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,1 тис. м².

Сьогодні ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. До виконання завдань на основних магістралях залучено понад 1200 фахівців.

Водіям рекомендується бути уважними в місцях проведення робіт, звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та дотримуватися встановленого швидкісного режиму задля безпеки руху.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів оголосили про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні, темпи яких планують прискорити їх до 150 тисяч м² на день.

Автор:
Тетяна Ковальчук