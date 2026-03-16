На 15 міжнародних автошляхах тривають ремонтні роботи: де саме оновлюють дорожнє покриття (ФОТО)

В Україні продовжуються роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах міжнародного та державного значення. З початку року дорожні служби ліквідували пошкодження на загальній площі 650 тис. м². Протягом останньої доби 95 бригад відремонтували 71 тис. м² покриття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Поточні результати

Сприятливі погодні умови у більшості регіонів дозволяють застосовувати метод великих карт. Ця технологія забезпечує вищу швидкість виконання робіт та якість усунення дефектів полотна.

В Україні триває ремонт доріг



Роботи охопили 15 міжнародних автошляхів та окремі ділянки трас національного значення. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на таких дорогах:

М-05 Київ — Одеса — 12,9 тис. м²;

М-06 Київ — Чоп — 9,7 тис. м²;

М-07 Київ — Ковель — Ягодин — 6,9 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,1 тис. м².

Сьогодні ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України. До виконання завдань на основних магістралях залучено понад 1200 фахівців.

Роботи охопили 15 міжнародних автошляхів

Водіям рекомендується бути уважними в місцях проведення робіт, звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та дотримуватися встановленого швидкісного режиму задля безпеки руху.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів оголосили про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні, темпи яких планують прискорити їх до 150 тисяч м² на день.