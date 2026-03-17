Дорожні ремонти: понад 1000 фахівців працюють на 16 міжнародних трасах України

ремонт доріг
Поточні ремонти автошляхів тривають: залучено понад 1 200 фахівців / Агентство відновлення

Протягом 16 березня дорожники ліквідували понад 85 тис. м² пошкоджень на 16 міжнародних та окремих національних трасах, залучивши 1 237 фахівців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Поточні ремонти автошляхів тривають

На дорогах державного значення ліквідували 85 тис. м² пошкоджень за добу.

Протягом 16 березня дорожники ліквідували понад 85 тис. м² пошкоджень покриття на автошляхах державного значення по всій Україні. Роботи проводилися на 16 міжнародних трасах та окремих ділянках національних доріг. До відновлення було залучено 1 237 фахівців.

Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень зафіксовано на трасах:

  • М-05 Київ - Одеса - 13,6 тис. м².
  • М-06 Київ - Чоп - 9,9 тис. м².
  • М-07 Київ - Ковель - Ягодин - 6,8 тис. м².
  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 6,1 тис. м².

Сьогодні, 17 березня, поточні ремонти продовжуються на ключових дорогах державного значення в усіх областях. До робіт залучено 146 бригад.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та швидкісного режиму.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Ольга Опенько